Una cordobesa podría ser "la mejor niñera de Estados Unidos"

“Karen ha sido la súper heroína que necesitaba nuestra familia. Su capacidad para adaptarse durante la pandemia nos cambió por completo, su papel es incomparable”, empieza la carta escrita por la familia Van Wieren, los jefes de Karen.

Los elogios no se detuvieron ahí: “Lo hizo con alegría, innovación y una comunicación excepcional. A la luz de todo esto, ¡logró alcanzar sus increíbles metas de aprender inglés y comenzar su carrera como piloto! A nuestra hija au pair, Karen, ¡te queremos!”.

Karen Sateriano, tiene apenas 25 años, puso los pies en Chicago en noviembre de 2019 y le quedan otros cinco meses más en el exterior. Ahora, está a punto de convertirse en la Mejor Niñera de los Estados Unidos gracias a la postulación sorpresa de la familia que la contrató para que se encargue de cuidar a sus tres hijos.

En el concurso, participan niñeras de todo el mundo. Karen ya está nominada entre las 15 finalistas.

“Cuando leí el posteo primero me tomó de sorpresa, porque no me habían comentado nada, y luego me emocioné porque pude ver todo lo logrado durante este duro año“, indicó la joven en dialogo con el medio nacional Infobae.

“El premio no es eso lo que me interesa, sino una manera de agradecerle al matrimonio esta especie de ‘homenaje’ y que a su vez se valore el trabajo diario de las niñeras”, destacó.

Nacida en Unquillo, Córdoba, Karen estudió para ser tripulante de avión, aunque su verdadera meta es convertirse en piloto comercial, una profesión a las que pocas mujeres llegan. El idioma inglés es indispensable para el día a día y encontró en el programa AU PAIR (para cuidar niños durante un año en el exterior) la mejor opción para perfeccionarlo.

El programa cultural tiene una gran convocatoria entre las jóvenes argentinas, e incluye pasaje aéreo, alojamiento en casa de familia con pensión completa, seguro médico todo el año y una asignación mensual de unos U$S 800.