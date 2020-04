Coronavirus: infectólogos recomiendan no usar barbijo porque todavía no hay trasmisión comunitaria

A través de un video, la infectóloga del Hospital Pasteur, Soledad Frola, llevó tranquilidad a los vecinos al confirmar que los casos de coronavirus están controlados y son todos importados. Dijo que todavía no se pasó a una fase de trasmisión comunitaria, por lo cual, en recomendación conjunta con infectólogos de la ciudad, desalienta el uso de barbijo de manera masiva.

La información fue difundida desde el nosocomio local. En el video, la infectóloga ponderó todo lo que se viene haciendo y el compromiso de los vecinos, al mismo tiempo que detalló lo que ha venido sucediendo con el Coronavirus en la ciudad y la región.

“Ya pasó la etapa de preparación en la fase de la epidemia. Eso significa que ya preparamos a todos nuestros equipos, servicios, el hospital y las clínicas privadas. Ahora nos encontramos en la etapa de contención, que significa que estamos identificando a pacientes, a personas que han viajado. Estamos buscando síntomas de la enfermedad en esos viajeros y, el que necesite se le hace un diagnóstico y un tratamiento para la enfermedad de Coronavirus”, detalló Frola.

Y destacó que, “en particular, en nuestros pacientes que hemos identificado como positivos, todos fueron viajeros de zonas de riesgo. Por lo tanto, todos los casos que tenemos identificados en la zona son importados. No tenemos casos autóctonos. Todos han sido atendidos en el Hospital y clínicas privadas. Se les ha dado la contención que necesitan, que es mantener el aislamiento estricto tanto en su internación como en el momento del alta. Y mantener todo controlado epidemiológicamente respecto a sus contactos para que no haya contagios”.

Ponderó que “la situación está controlada”. Y contó que “estamos intensificando la vigilancia a los viajeros que están cumpliendo su cuarentena, haciendo un seguimiento más seguido sobre los síntomas de esas personas y comunicándonos directamente con ellos”.

Próxima etapa

Al respecto de lo que viene más adelante, la infectóloga contó que “la próxima etapa de la epidemia, si viene, es la de la trasmisión comunitaria. Es cuando ya el virus circula libremente en la población y detectamos la enfermedad en alguna persona que no haya viajado. Esa etapa todavía no ocurre en nuestra zona, ni tampoco en Córdoba porque los casos que hubo fueron asociados a algún viajero”.

Y valoró este dato ya que la zona programática del Hospital Pasteur incluye a 500 mil habitantes en toda la región que abarca.

De igual manera, aunque la noticia es buena, “no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Todo lo contrario, tenemos que intensificar esta contención y debemos mantener estrictamente la cuarentena obligatoria. Debemos cumplir con todas las recomendaciones de higiene personal, de cómo estornudar, cómo toser, el lavado de manos todo el tiempo y mantener el distanciamiento social, que se sabe que es lo que ha funcionado en el resto del mundo”.

El uso de barbijos

Con respecto a la polémica que se ha suscitado en relación al uso de barbijo, la infectóloga dijo que llegaron a un acuerdo todos los infectólogos de la ciudad “en recomendar que es un elemento de uso hospitalario, de uso del personal de salud. El barbijo quirúrgico debe ser usado por los médicos o los pacientes que tienen síntomas respiratorios”.

“Existe la recomendación en algunos países, de las personas que no puedan mantener el distanciamiento social, que tienen que ir a un servicio, que pueden usar el cubre-boca, que se puede fabricar de manera casera. Pero nosotros no recomendamos el uso de barbijo para la población en general porque todavía no hay circulación viral activa”.

Por último, pidió que se respete la cuarentena: “Es muy importante que se queden en casa porque es la forma de tener un ambiente controlado y forma de que el virus no circule en la comunidad”.

Foto principal, gentileza El Diario del Centro del País.