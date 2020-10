Precisamente, la doctora Natalia Herrera se refirió a la situación: "Podríamos estar frente a un caso de reinfección, es una persona que tuvo una PCR positiva hace casi dos meses atrás, como contacto estrecho de un caso positivo y que actualmente ha presentado síntomas". "en aquel momento su cuadro fue muy leve, prácticamente asintomático, y en estos días ha manifestado síntomas, se ha realizado un test antígeno, un hisopado rápido, y ha dado positivo", agregó en diálogo con Radio Vos.

Asimismo, puntualizó que aún "está discutido esto de las reinfecciones, se están estudiando, se está analizando la posibilidad ya que cada persona que cursa un Covid puede tener una memoria inmunológica", aunque enfatizó que existen otros pacientes "a quienes se les hacen los estudios y no se logran encontrar las inmunoglobulinas". "Lo que nos queda por delante es hacer las consultas infectológicas pertinentes a los especialistas respecto a este caso, y estudiar la inmunidad de esta persona", afirmó.

Herrera narró que el paciente está en buen estado de salud, y resaltó: "Es una familia que se tiene enfrentar a un nuevo aislamiento por contacto estrecho, y por convivientes de este señor. Ha habido familiares positivos hace un tiempito atrás que ya estarían cerca del alta". "Serían contactos estrechos no convivientes de esta persona", enfatizó.

Finalmente, la médica de General Deheza manifestó: "Hay algo que sí me queda claro, que no por haber cursado un covid nos podemos relajar, que las posibilidades de reinfección no son muchas, no son altas, porque podría quedar una memoria inmunológica, un registro inmunitario, defensas".