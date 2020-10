"A través de www.correocompras.com.ar, se ofrece una solución integral para comprar productos de una forma fácil, rápida y segura a menores costos que los del mercado y con servicio de entrega a todo el país" dice el comunicado que trata de una nueva apuesta del gobierno nacional argentino, con una plataforma del estilo Mercado Libre con algunas diferencias.

"El sitio ya cuenta con más de 1.000 productos publicados, de diversos rubros: alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología. Durante el mes de lanzamiento, Correo Argentino ofrecerá los envíos de manera gratuita a todo el país" se destaca en el comunicado.

Cafiero sostuvo que: “ no pensamos que eso tiene que ser un uso privilegiado sino que tiene que ser para generar mayor conectividad y mayor federalización en la política pública y de todo el territorio nacional” mientras que agregó: “acá no existe más lugar para esas dicotomías de empresas o estado; son peleas que forman parte del pasado. No existe un Estado sin empresarios y empresarios y sin un Estado” haciendo referencia a algo que ya hace ruido en el mundo de la política, es que Mercado Libre es una de las empresas más importantes del país y lo presentado por el gobierno argentino hoy es una "competencia" a la firma de Marcos Galperín y Hernán Kazah.

Cafiero destacó además que el gobierno nacional “trabaja para todos porque la solución de los problemas argentinos, es a partir de la producción y el empleo”.

"Correo Compras funciona como una vidriera virtual, donde productores regionales o distribuidores oficiales de distintas marcas pueden poner en venta sus artículos y al mismo tiempo, aprovechar el alcance y la capacidad logística que ofrece Correo Argentino para hacerlos llegar a cualquier rincón del país" dice el comunicado.

Surgió en este contexto de pandemia, "con el propósito de llevar soluciones a cada hogar, para facilitar los procesos de compras online y acercar productos de primeras marcas como LG, Samsung, Phillips, Dell, Unilever, Arcor, Molinos, Energizer, Melisam, Regional Trade, entre otras".

El programa adhiere a los programas del Gobierno Nacional de Precios Cuidados, Ahora 12, Ahora 6 y Ahora 3, y cumple los valores establecidos de Precios Máximos. Además, se podrán abonar con la Tarjeta Alimentar los productos habilitados.