Cositorto dice que aportó dinero a Milei y Martiniano Molina

Según informó El Diario del Centro del País "desde el pabellón E3 del establecimiento penitenciario, Cositorto dialogó con elDiarioAR y afirmó: 'Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de (Javier) Milei'”.

En este sentido, reveló que el dinero aportado se trataría de “7 u 8 millones de pesos”.

“A Martiniano lo apoyé porque él no venía del palo de la política, yo lo veía más como un emprendedor dentro de Juntos por el Cambio. Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas”, recopiló el mencionado medio.

“Y los fondos para Milei, porque yo siempre fui de pensamiento liberal. Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea”, sostuvo en relación al dirigente de La Libertad Avanza.

Por otra parte, el medio mencionado contactó a los voceros de Martiniano Molina y de Javier Milei, sin embargo, ambos negaron conocer a Leonardo Cositorto y desmintieron haber recibido apoyo financiero de su parte para las Legislativas del año pasado.

“Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano”, indicó el CEO de Generación Zoe.