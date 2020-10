Covid: Desconcierto de los contactos estrechos

"Tuve un contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus y hace desde el lunes que presenté algunos síntomas del Covid y ese mismo día hablé. Me enviaron a la Asistencia Pública, donde al ir no me quisieron atender y me dijeron que tengo que tener 72 horas mínimo de síntomas", expresó Rojas.

Según denunció a Villa María Ya! al pasar esas horas insistió una y otra vez, hasta que en el último intento le dijeron que los síntomas no son de covid. "No se si se han ensañado conmigo y no me quieren atender", sentenció.

"Yo soy trabajador independiente y hace tres días que estoy cumpliendo con la sociedad, me aislé por las dudas pero tengo que salir a trabajar y no puedo y no se si tengo Covid u otra cosa", concluyó.