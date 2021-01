Covid: En Inglaterra se registran 50 mil casos diarios

Viajó a capacitarse en diseño textil y ahora está vinculada al mundo del arte, sigue ampliando sus estudios y comenzó a incursionar laboralmente en el rubro.

Paula comentó que Londres es muy cosmopolita y con mucha diversidad cultural, por lo que no le costó demasiado adaptarse a su estilo de vida pero sí hacerse un lugar en su rubro laboral.

En lo relacionado al Covid, Paula dijo que en Inglaterra las medidas restrictivas “se tomaron tarde” y que ahora se vive una cuarentena estricta donde solo funcionan los rubros esenciales.

“En el verano se incrementaron los casos y la gente no se lo tomó muy en serio; ahora quieren prevenir lo que más se pueda. Tuvimos cuarentena de noviembre a diciembre, pero se levantó para levantar la economía en las fiestas y no funcionó porque se quintuplicaron los casos y bajó a una semana el tiempo de contagio”″.

No somos tan distintos

Sobre el comportamiento de la sociedad en relación a la enfermedad, Paula dijo “que la gente está cansada y hay de todo; gente que se cuida y otros que no respetan; cuando se flexibilizó la gente no respetó las instrucciones de cuidados en la calle, bares, restaurantes, etc” explicó la monteboyense que no contrajo el virus.

El sistema de salud de Inglaterra esta colapsado por la cantidad de contagios (50 mil diarios) y en las ciudades portuarios se convirtieron buques de la armada en hospitales covid para ampliar el cupo de camas.