Cristina Kirchner aseguró que no será candidata en 2023

"La condena no son los seis años o la cárcel, la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos ganamos en el nombre del peronismo con el apellido Kirchner: en 2003, en 2007, en 2011 y también contribuí a la victoria de 2019 cuando nadie daba ni dos pesos por el peronismo", sostuvo Fernández de Kirchner en su canal de YouTube minutos después de la lectura pública de la condena.

"Esto es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Esta es la verdad. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral como una candidata condenada por administración fraudulenta contra el Estado", continuó.

"¿A mí administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín? Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende?", dijo Fernández de Kirchner con la voz quebrada.

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa. A mi casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)", culminó emocionada su descargo la Vicepresidenta.

"Esto es lo que querían. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, algún empresario, algunos Caputos de la vida no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales, y antes del 10 de diciembre de 2023, me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere, presa o muerta", finalizó.

¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre su condena en la Causa Vialidad?

Al comienzo de su discurso, Cristina Kirchner declaró que "esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o por las Leyes Administrativas o por el Código Penal. Esto no es ni lawfare ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial".

"Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto", indicó Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

Fuente: A24