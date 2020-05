Cruz Azul desmiente que haya deuda a empleados, y aseguran que cuentan con todos los insumos de seguridad

Martín Castro, director del Sanatorio Cruz Azul dialogó con este medio para aclarar y desmentir una información, surgida de un comunicado gremial, en la que se mencionaba que la empresa tenía deuda con los empleados, y además no cumplían con la entrega de los elementos de seguridad para los empleados. Descartó de plano esta publicación y pidió una réplica para aclarar lo sucedido.

“Se había publicado que los empleados no habían cobrados los haberes, cosa que no era cierto. La clínica está totalmente al día con los sueldos, los aumentos y los bonos. No tenemos ningún tipo de deuda con los empleados. En ese momento, de la publicación, lo único que se estaba adeudando era el bono que reglamentó en diciembre el presidente de la Nación, que era de $7.000 ($4.000 en enero y $3.000 en febrero). Ese bono se pagó hace dos semanas aproximadamente. Estamos totalmente al día”, confirmó.

Pero, destacó que el malestar principal se dio por la otra información difundida, en la que se mencionaba que los empleados no habían recibido elementos de seguridad para su trabajo: “Lo que más nos preocupó no fue eso, sino que se decía que no le brindábamos al personal los elementos de seguridad. Eso nos dolió porque es falso. Si hay algo que nosotros hemos pregonado en este tiempo es la seguridad de nuestro personal no médico y médico. Se hizo una inversión muy importante en elementos de seguridad para todo nuestro personal. Entonces esa información, en época de pandemia, nos pareció grave y nos dolió”.

Y rescató que “hasta nuestros empleados y la delegada gremial publicó en Facebook que toda esa información no era real. Desde ese punto de vista nos sentimos contentos porque nuestros empleados salieron a defender a la institución”.