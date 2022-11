Precisamente, será los días 2, 3 y 4 de diciembre en el edificio CityCenter, donde se espera la llegada de varios atletas de otros países. En diálogo con Villa María Ya!, la deportista local manifestó: "La preparación empezó desde el año pasado, después de ganar en el Sudamericano de año pasado".

"Terminé de competir y ya tenía en claro a qué quería apuntar este año , por eso en enero comenzamos junto mi coach la preparación focalizando en mejorar detalles, ajustar y buscar un mejor físico de competición", afirmó. Asimismo, destacó: "Actualmente me encuentro a seis semanas del Argentino y el Sudamericano 2022, quedan los últimos detalles y dar mi 100%, trabajar como vine haciéndolo hace meses".

giuli marchiondelli1.jpg Gentileza Giuliana Marchiondelli

"Nada me pone más feliz que terminar el 2022 compitiendo", agregó. Además, la culturista villamariense se refirió a lo que está dejando el 2022, donde logró imponerse en dos certámenes: "Ganar los dos torneos me puso feliz obviamente, pero más allá de los resultados obtenidos, este ultimo tiempo me hizo sentir que puedo dar más y que si me propongo puedo llegar a superar todas expectativas que tengo de mi misma".

"Sentí enorme felicidad de por primera vez pisar un Mr. Olympia y quedar en las primeras siete mejores bikinis Olympia Sudamérica, fue algo que vengo trabajando duro y deseando tanto tiempo y lo viví", destacó. Además, señaló: "Me incentiva a seguir creciendo como atleta amateur, pero siempre con el objetivo de llegar a ser profesional cuando sea el momento".

El día a día en el culturismo

Por otro lado, Marchiondelli contó como es el día a día en el deporte: "El culturismo es un deporte bastante desconocido que evolucionó y sigue evolucionando año a año". Además, precisó que en su categoría, bikini, los parámetros "consisten en un cuerpo musculado y magro pero sin ser exagerado" y que se busca "la feminidad, una figura simétrica y armoniosa".

"Mis entrenamientos son de lunes a sábados , con una hora o una hora y cuarto de entrenamiento de pesas, 30 minutos de cardio todos los días", añadió. Además, señaló: "Llevo una dieta con actualmente seis comidas diarias, alta en proteína, enfocada en la pérdida de grasa corporal, todo medido y pesado. Las horas de sueño también son importantes para poder recuperarme y rendir en los entrenos y en el trabajo".

"A medida que se acerca la fecha de competencia el cansancio físico es mayor, por eso trato de respetar las horas de descanso", afirmó. Marchiondelli también destacó que a pocas semanas de competir "no existen permitidos" y que esa "es la parte que no se ve, algo así como el entrenamiento invisible".

Finalmente, informó que junto al gimnasio Rossell están recaudando fondos y que comenzaron a bonos de contribución de $500 pesos. Quienes lo adquieran, participan de una serie de sorteos. Para adquirirlos los interesados en colaborar pueden comunicarse al instagram @giuli_marchiondelli.