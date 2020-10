Dady Brieva duro contra los asistentes a la marcha del 12-O

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, dijo en su programa “Volver Mejores” que se emite por El Destape Radio. “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, manifestó.

También realizó una autocrítica: “Me parece que nosotros fallamos cuando estamos apuntando y enfrente vemos a un tipo que podría tener una madre y (pensás) que la vas a dejar sin hijo porque el domingo es el día de la madre, y ahí nos pone un tiro en la cabeza”.

Y continuó: “Me parece que fallamos en eso porque somos escrupulosos y porque tenemos una discapacidad para hacer el mal, porque consideramos que la Patria es el otro y que el que tenemos enfrente también es el otro. Entonces nos pasan cosas como esta".

Luego de ver las imágenes señaló: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien... Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”.

También se refirió a la vicepresidenta de la Nación: “A Cristina le colgaron una bandera que decía ‘Chorra’, y se tiene que ir temprano de la casa en cada movilización para que no vayan a escracharla".

"¿Cuando se arme quilombo nos van a echar la culpa a nosotros?”, finalizó Dady Brieva.