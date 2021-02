Polémico mensaje de Dady Brieva contra el campo

"Tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida”, advirtió el polémico comediante en dialogo con el canal de televisión América.

Para Brieva, el mandatario “se animó a tocar a los dioses”. Y en este sentido agregó: "Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí la propiedad privada se pone entre comillas".

El integrante de Midachi dijo que “si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente”.

”En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, preguntó.

En una entrevista con Página 12, el presidente de la nación, Alberto Fernández, afirmó que aplicará en breve una suba de las retenciones a la exportación o pondrá cupos para los productos agropecuarios si los empresarios del sector “siguen sin entender” que los alimentos a nivel local deben venderse más baratos que en el exterior.