Precisamente, relató a Villa María Ya! que el suceso tuvo lugar el pasado miércoles 21 de diciembre, cuando fue a buscar a su madre (89). "Hace mucho tiempo que tenemos problemas con mi hermano (66), que vive con ella de toda la vida", narró.

La denunciante manifestó: "Yo no puedo entrar, porque cada vez que entramos me provoca, me agrede, y cada vez que se enferma mi mamá, tengo que llevarla yo porque ellos no la llevan al médico". "Ya hacía muchos meses que no iba, hacía dos meses, porque como me agrede tanto la Policía acá en Dalmacio, la gente del destacamento policial Dalmacio Vélez, me había dicho que no fuera, para que no fuera agredida, soy personal de limpieza en este destacamento", agregó.

Por otra parte, Romero afirmó que ese miércoles fue a la casa de su madre, y que cuando regresó a dicha casa con una de sus nietas se habría producido la agresión: "Cuando la bajamos el estaba sentado afuera con su mujer, y de bien que yo iba entrando, acompañando a mi mamá que usa andador, mi nieta que le había dado el costado, el se levanta, me agrede, me grita que me va a matar, me quiere pegar, yo puse el codo, levanté el brazo derecho y lo puse, y no logró pegarme en la cara, pero yo ya con eso tambaleé".

"Tambaleé y tenía todas las bolsas de navidad, todas las bolsas con cosas, los dos brazos ocupados, no tuve estabilidad", agregó. Asimismo, relató: "Él me pega tres trompadas de ahí sobre la espalda, caigo sobre la mesa de vidrio".

Por otra parte, Romero narró las heridas que registra y manifestó que tiene un corte en el sector de la ingle. "Me desvanecí cuando me llevaron a declarar y perdí el conocimiento, estuve casi tres horas sin tener conocimiento, en el Hospital de Dalmacio Vélez", agregó la mujer, quien señaló que se desvaneció en otras oportunidades y que luego fue internada.

Asimismo, narró que finalmente logró radicar una denuncia. "A él ya le pusieron la orden de restricción, tiene una citación, yo no puedo llegar a la casa por seis meses, él no puede verme a mí en ningún lado del pueblo", señaló.

Romero afirmó: "Mi problema es que no voy a poder trabajar, ese dinero no entra más en mi casa, más que la jubilación mínima que tengo". "Ayer me preguntaron si quería el desalojo de mi hermano, no, no lo quiero, que se quede. No me interesa el desalojo", añadió.

Finalmente, destacó: "Yo le pido a la Justicia que lo detengan, quiero que lo detengan porque en Dalmacio siempre hay violencia de género y siempre fueron detenidos".