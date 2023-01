Darío Capitani pidió un día de duelo por el niño fallecido

"No puedo hacer caso omiso ante la triste noticia con la que desayunamos hoy todos los villamarienses. El trágico suceso en el Polideportivo Municipal Guillermo Evans me causa un profundo pesar y todavía me tiene perplejo", escribió en Twitter.

"Me pongo en el lugar de la familia de este niño de 2 años, que lo tiene que despedir con un indescriptible dolor, que como padre no puedo ni imaginar lo que se sentiría el que te arranquen un pedazo de vida".

"A todas las personas cercanas, mi más sentido pésame. Sé que no hay consuelo, pero los abrazo en este momento tan difícil. Estoy convencido de que las responsabilidades de lo ocurrido las dictará la Justicia con los elementos que obtenga luego de su investigación".

"Quisiera proponer públicamente al señor intendente de Villa María, Martín Gill, decretar un día de duelo por lo acontecido, por el estupor y malestar con el que nos encontramos los vecinos de la ciudad hoy".

"Sin entrar en cuestiones partidarias, espero que pueda dejar de lado su agenda política que continuó como si nada con la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, y demás funcionarios por Villa María, y atienda este asunto que le reclamamos todos los villamarienses".

"Motivos nos sobran para pedirle que piense en la familia de este niño de 2 años. En momentos como este, es cuando más necesitamos la empatía de quienes nos gobiernan", concluyó.