De Paul con Tini, un festejo muy especial

El volante de la Selección Argentina no quiso perderse el show junto a Francesca, una de las hijas que tiene con su anterior pareja Camila Homs.

Además de presentarlo, Tini le dijo que lo amaba y lo invitó a subir al escenario. Con la camiseta albiceleste, De Paul se ubicó junto a la cantante y levantó la copa para hacer delirar a todos los fans argentinos.

De Paul habló y no sólo frases de ocasión: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme, y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo el fútbolista.

Enseguida Tini le respondió: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.

Sin dudas fue uno de los agasajos públicos más románticos de todos los recibidos por los campeones mundiales.