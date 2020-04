Defensora del Pueblo: “De donde más denuncias llegaron es por aumento de precios en verdulerías”

Una de las cuestiones que preocupa a la población en general es el repentino aumento de precios sufrido desde el comienzo de la cuarentena a la fecha, lo que se manifestó en reclamos a la Defensoría del Pueblo de Villa María.

“Si bien hemos recibido reclamos respecto a lo sobreprecios en esta época de cuarentena, de donde más denuncias llegaron que aumentaron los precios son de las verdulerías, supermercados algunos reclamos y almacenes de barrios menos”, expresó.

La problemática en esta clase de consultas, como tal señala Alicia, es la necesidad de disponer de los tickets de compra para poder hacer efectivo el reclamo y agregó: “Muchas son ventas informales y al no tener el comprobante, no puede probar la persona lo que dice y ahí queda trabada la continuación del trámite del reclamo”.

Otras consultas son respecto a los servicios de luz, gas, entre otros, por parte de los comerciantes, debido a que muchos tienen el temor de que les puedan cortar el suministro, sobre todo aquellos comercios que no pueden abrir, tales como tiendas de ropa, zapatos, carteras entre otros que no entran dentro de los que venden productos esenciales como alimentos o elementos de limpieza.

“Muchos pagan alquiler, sueldos, servicios, entre otros gastos, y al no poder abrir no pueden hacer frente a esos, no vamos a permitir que le corten los servicios a los comerciantes, ni a nadie”, manifestó.

Los que no pueden abrir

“Debemos escuchar también a aquellos que no pueden abrir, por eso solicitamos que aquellos comerciantes que tienen abierto, aquellos que tienen trabajos en blanco y siguen cobrando un sueldo, que traten de pagar los servicios para sostener a la otra mitad que no puede hacerlo, debemos ser solidarios y tener responsabilidad civil más en estos momentos, tratar de pagar los impuestos y servicios, sostengamos a estructura para aquellos que no pueden pagar”, agregó.

“Tenemos sólo un 26% de la población que trabaja en la parte pública, por lo que más de un 70% se desarrolla en la parte privada, eso deriva por su parte también a que muchas personas este mes solo cobren mitad de sueldo”, concluyó.

Alicia Peressutti en declaración a Villa María Ya!