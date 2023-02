Hoy se cumple un año sin Delfi

"Princesita de cuentos, se cumple un año de tu partida. Un año que te convertiste en el ángel más bello que pueda existir, sobran las palabras hija querida, solo vos y todos los que quedamos acá sabemos cuanto te amamos y extrañamos hija. Ya nos iremos a reencontrar mi amor, y ahí si que va ser para siempre. Te amamos. Emi, mamá y papá", escribieron los papás de la niña en la cuenta de Instagram @todos.por.delfi.cba.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoKTMR0uAHm%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABACwt6AjZAmG4A5kv4MlEEylumOsFA81ykMNa9g3fgOtr3a1Aw3InHVRwcYnPgV7vB3ZAGBH64ndJdzdPz59YPlRvLMNEb7cxgrywt4c5UG33zC43FZCZCBE39iQHgIjSUtZAIyCtPmm5XYHWz2NG28OKQ8Agc1T7SZAPjyxw0M View this post on Instagram A post shared by Todos Por Delfi Cba (@todos.por.delfi.cba)

La triste noticia del fallecimiento de Delfina Bollo de ocho años había causado una honda conmoción en los villamarienses y personas de todas las latitudes, que se habían sumado masivamente a la campaña solidaria "Todos por Delfi" con el objetivo de ayudar a la pequeña en su lucha contra una dura enfermedad.

Vale recordar que hacia fines de junio del 2021 debió ser internada en Córdoba capital y que en las redes sociales se difundió una cadena de oración. En el mes siguiente, fue diagnosticada con glioma difuso intrínseco de tronco encefálico (DIPG), un tipo de cáncer que solo puede ser tratado en Houston, Estados Unidos, con un costo de 350 mil dólares.

Rápidamente, sus padres iniciaron la campaña "Todos por Delfi" a través de Instagram con el objetivo de recaudar fondos, encontrando un fuerte respaldo en la sociedad de Villa María, de la región, el país y hasta del exterior. Por ejemplo, una innumerable cantidad de famosos prestaron apoyo en las redes sociales, en tanto que a nivel local y zonal se realizaron varios eventos.

Hacia mediados de agosto lograron recaudar más de 350 mil dólares, por lo que en septiembre la pequeña Delfi pudo viajar a realizar su tratamiento en Houston. Tras unos primeros resultados alentadores, la niña de 8 años regresó desde Estados Unidos hacia fines de noviembre. "Nos espera un largo camino, llenos de fe, de esperanzas", afirmaron en ese momento desde la cuenta de la campaña solidaria.

Sin embargo, durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 debió ser internada en algunas oportunidades, en tanto que unos familiares pegaron una placa para pedir por su recuperación. Durante las últimas fiestas recibió la visita de la celebridad estadounidense Jordan Belfort, pareja de la villamariense Cristina Invernizzi y conocido popularmente por inspirar a la película "El Lobo del Wall Street", quien apoyó la campaña solidaria en el país del norte.

Finalmente, durante la noche del miércoles 2 de febrero llegó la noticia que nadie quería leer: tras varios meses de lucha, la pequeña Delfina falleció en el Hospital Pasteur. En esta oportunidad, había ingresado por una infección al nosocomio, aunque padeció un paro cardiorrespiratorio y no pudo ser reanimada.

Sus restos fueron velados en la casa central de la empresa Itatí y fue sepultada en el cementerio parque La Naturaleza.

La dura despedida de los padres de Delfina, tras su partida

En la cuenta de instagram (@todos.por.delfi.cba) donde los papás de Delfi publicaban la odisea por la pequeña, subieron tras su muerte, un emotivo video junto a una dolorosa carta de despedida:

HIJA QUERIDA, QUE DECIRTE…LLEGO EL MOMENTO QUE NI EN NUESTRAS PEORES PESADILLAS CREIAMOS QUE PODIA SUCEDER.

HOY NOS TOCA LLEGAR A CASA, VER TUS COSAS, TU ROPITA, TUS UTILES DE LA ESCUELA, TU BICI, TU CAMITA, UN VACIO IMPOSIBLE DE LLENAR, UN DOLOR TAN GRANDE QUE NOS EXPLOTA EL CORAZON DE TRISTEZA.

LO LOGICO DE LA VIDA SERIA QUE A UNA PERSONA Q SE ACABA DE IR, VAYAN A DESPEDIRLA A UN CEMENTERIO, EL ESPOSO, LOS HIJOS, NIETOS, AMIGOS….PERO NO UNA HERMANITA, TUS PAPIS, TUS ABUELOS, TIOS, PRIMOS, AMIGUITOS, COMPAÑERITOS DE ESCUELA, TUS SEÑOS, MEDICAS, ENFERMERAS, TODOS DESTRUIDOS Y PREGUNTANDONOS EL POR QUE, UNA RESPUESTA QUE NO EXISTE, QUE NUNCA VAMOS A TENER Y QUE HACE SENTIR UNA IMPOTENCIA TAN PERO TAN GRANDE, PORQUE PERSONITAS CON EL ALMA TAN PURA E INOCENTE COMO LA TUYA, TAN LLENAS DE VIDA, CON TANTAS COSAS POR VIVIR NO MERECEN ESTO.

DESDE EL 1ER DIA QUE APARECIO ESTE MALDITO CANCER SABIAMOS QUE LA TENIAMOS DIFICIL, TENIAMOS UNA ESPERANZA AFUERA, Y ALLA FUIMOS GRACIAS A LA AYUDA DE TANTA GENTE, INCONTABLES HIJA, QUE SIN ELLOS NADA HUBIERA SIDO POSIBLE Y NO NOS VA ALCANZAR LA VIDA PARA AGRADECERLES. AL PRINCIPIO TODO FUE ALENTADOR, PERO LUEGO TODO EMPEZO A COMPLICARSE MAS Y MAS, Y PENSABAMOS MUY EN LO PROFUNDO, QUE SI ESTO NO FUNCIONABA, AL MENOS IBAMOS A TENER LA “TRANQUILIDAD” DE QUE HICIMOS TODO PARA SALVARTE, PERO NADA DE ESO NOS PASA HIJA, NO ALCANZO, NADA NOS DA TRANQUILIDAD, NADA CALMA SEMEJANTE DOLOR.

HOY QUEREMOS DECIRTE HIJA QUE YA NADA VA A SER LO QUE ERA, NOS DEJASTE EL CORAZON DESTROZADO, PERO TAMBIEN CREEMOS QUE AHORA ESTAS ARRIBA, EN PAZ, JUGANDO, BAILANDO, LIBRE DE ESTA PUTA ENFERMEDAD. SERIAMOS EGOISTAS SI HUBIERAMOS PREFERIDO MANTENERTE ACA CON NOSOTROS CUANDO YA HACIA VARIAS SEMANAS QUE NO ERAS LA DELFI QUE QUERIAMOS, SINO QUE ESTABAS ATRAPADA EN UN CUERPITO MUY ENFERMO.

NOS TOCA SEGUIR ADELANTE POR TU HERMANITA, POR EMI. INTENTAR RECUPERAR UN POCO EL TIEMPO CON ELLA QUE LO NECESITA Y MUCHO.

PERO ACA ESTAMOS PRINCESITA DE CUENTOS, LLORANDOTE, PORQUE EN CADA RINCON HAY UN RECUERDO JUNTOS. TE AMAMOS CON LOCURA DELFI, ESPERANOS QUE CUANDO NOS LLEGUE LA HORA, TARDE O TEMPRANO, VAMOS A VOLVER A ESTAR JUNTOS, COMO SIEMPRE LO FUE.

HASTA SIEMPRE HIJA.

Delfina será recordada siempre, como así también el accionar de sus padres, hermana, familia y amigos, que lucharon incansablemente por la recuperación de la niña.