Precisamente, durante el jueves hubo al menos dos vecinas que se comunicaron Villa María Ya! para explicar el tiempo que lleva poder presentar una denuncia. Sin embargo, ambas sacaron de toda responsabilidad a los funcionarios y trabajadores que se desempeñan en el lugar: "Vimos dos y no descansaron un minuto".

Asimismo, contaron como es el sistema: luego de entrar al edificio, el primer empleado que aparece anota al denunciante en una lista. Posteriormente van llamando por nombre, en un lapso temporal que se extiende entre las tres y las nueve horas.

"En mi caso fui tres veces, y me llamaba la atención que había gente mayor esperando. Había gente víctima de estafas, robos a mano armada, muchas veces la gente se enojaba con el personal, lo que complicaba más la situación, porque quienes receptaban la denuncia no podían dar más de lo que daban", afirmó una mujer que se comunicó con este medio.

Finalmente, cabe señalar que les preocupa que sean las autoridades las que no ven esto y que no le den importancia, ya que aseguran que hay gente que llega a las 10 para presentar una denuncia y se va a las 18. No hay trámite burocrático que sea tan extenso, pero esto ocurre en la Unidad Judicial de Villa María.