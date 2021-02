Lo aseguran desde el Sindicato de Empleadas de Casas de Familia (Sinpecaf).

"Estamos en el peor momento de la pandemia porque hay muchos contagiados y contactos estrechos y hay que aislarse obligatoriamente durante 14 días. Pero nos encontramos con que los empleadores les descuentan los días y quizá pasan los 14 días y a la semana se contagian y hay mujeres que no cobran nada", advierte el gremio.

Remarca que esta situación "no debe ocurrir. El empleador tiene que pagar el haber de la empleada porque es un motivo de enfermedad, el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) otorga certificado y hasta el alta. Es un problema bastante conflictivo que estamos teniendo. No es fácil, pero se debe pensar que estamos ante una situación extraordinaria que esperemos que no vuelva a pasar".

"Es terrible estar enfermo y no cobrar el sueldo manifestó el gremio. Es algo que no puede ocurrir, las empleadas tienen que presentar los certificados y aunque lo hacen no siempre les pagan como corresponde, porque siempre algo le descuentan"