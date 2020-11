Grave denuncia pública contra el Hospital Diego Montoya

Elisa, relata que su abuelo Raúl, nunca ingresó con los síntomas de Covid-19 al hospital. La joven dice: "Hospital municipal Diego Montoya de la ciudad de La Varillas, no mientan, déjenme traer a mi abuelo. El nunca ingresó con ningún síntoma de Covid, ingresó con una inflamación impresionante, porque se intoxicó".

Prosiguió relatando, que a su abuelo quisieron derivarlo a Córdoba una vez que ya había fallecido, por cuestiones de protocolo con respecto al coronavirus. Pero una persona, interrumpió el comunicado que les estaba dando la Directora del Hospital, para decirles que no dejaran que esto pase, porque ahí si que no iban a poder tener forma de demostrar que Raúl no falleció a causa del Covid.

"Si no actuamos ya, ellos pueden falsificar la muestra del hisopado, y hacer que mi abuelo tenga Covid-19".

Elisa, cuenta también que la Directora del hospital, se comunicó con su familia, y les dijo que Raúl ya había ingresado con síntomas, pero desmienten esto, ya que aseguran que a Raúl le realizaron el test rápido y dio resultado negativo.

"Todo lo que ellos digan (refiriéndose a autoridades de la salud), es mentira. Mi abuelo no se murió por Covid. Dejen de mentir" expresó la joven.

Por último, desconociendo si es posible o no, realizan el pedido de que al hisopado que le realicen a Raúl, también se le haga, a ese hisopo una muestra de ADN, para que se compruebe que es realmente de él.

Aquí el instagram de Elisa, en donde cuenta con mayores detalles toda la situación lamentable por la que están pasando junto a su familia: https://www.instagram.com/elihalliburton/