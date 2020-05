Denuncian que agencia no quiere devolver la plata de un viaje que no se pudo hacer por el Coronavirus

Alexis Alcántara (22) iba a realizar un viaje junto a otras dos personas, jubiladas, a Villa Carlos Paz. El paquete lo pagaron el 10 de marzo y el paseo iba a ser en la semana del 20 de marzo. Pero, las circunstancias de público conocimiento por el Coronavirus dejaron en pausa todos los planes.

Alexis no pudo viajar y pidió que le devuelvan el dinero, lo mismo que a sus dos compañeras: “Nos dijeron que no. Que no se podía devolver la plata y que habían hablado con la Defensoría de Villa María y les habían asegurado que no tenían la obligación de hacer la devolución. Luego nos contactamos con la Defensoría y negaron haber hecho este tipo de comentarios a la empresa, osea que mintieron”, contó Alcántara a Villa María Ya.

El joven indicó que había pagado otros viajes para este año, con otras empresas, y que no tuvo ningún problema. Todas devolvieron el dinero abonado, como corresponde.

Alcántara siguió intentando contactarse con al agencia de viajes y no hubo respuesta: “Me dejaron de atender el teléfono. Me dijeron una vez que me quede tranquilo, pero no me dieron indicaciones de cuando me van a devolver la plata. Y después no me atendieron más. Necesito el dinero. Son $6.500, es y no es mucho, pero hace falta para comprar comida”, dijo.

Desde la Auditoría le aseguraron a Alcántara que, cuando estas empresas puedan abrir, se iba a iniciar una instancia de mediación, pero, por lo pronto eso no sería posible.

Cabe aclarar que Alcántara y las dos personas que iban a viajar con él son de Tío Pujio y tampoco pueden acercarse a la ciudad para hacer más reclamos. Y el malestar creció en estos casi 3 meses sin respuestas desde la empresa de viajes.

Audio declaraciones de Alexis Alcántara a Villa María Ya: