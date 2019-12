Denunciaron por un supuesto caso de abuso al intendente de tribunales Miguel Cavallo

Denunciaron al intendente de tribunales, Miguel Cavallo (foto) por un supuesto caso de abuso sexual, contra una empleada del servicio de limpieza, que se desarrollaba su actividad laboral dentro del palacio de justicia.

La supuesta damnificada es Vanesa Molina. La mujer asegura que fue víctima de maltratos psicológicos y manoseos por parte de este señor que es el jefe de los ordenanzas de tribunales.

Vanesa Molina, en declaraciones a Villa María Ya!, manifestó: “Yo trabajaba para una empresa de limpieza en tribunales de Villa María, yo estuve 6 años trabajando ahí, y el señor Miguel Cavallo que en su momento era ordenanza y él siempre me ofrecía plata a cambio de tener sexo con él. Yo tenía 18 años cuando entre a trabajar ahí, entonces empecé a evitarlo porque me hacía sentir muy mal. Luego en varias oportunidades aprovechaba cuando nosotras terminábamos de baldear la vereda a las 6:30 de la mañana, después íbamos a limpiar los baños de las oficinas de adentro, y un día de esos aprovechó, me agarró de la chaquetilla, me desprendió los botones, y pude salir corriendo para pedir ayuda”.

“Además tengo de testigo a varias de mis compañeras, porque a mí en un momento me ponen de encargada, y ahí fue todo peor, porque ahí empieza a increparme de manera cotidiana diciéndome que yo era la peor empleada. Un día me encerró en el sótano, primero me exigía que vaya yo sola, yo baje sola y mis compañeras fueron por el ascensor, yo baje me cerró con llave, pero cuando las vio a las chicas él se fue por el ascensor y nos trabo el mismo para que no pudiéramos subir. Él siempre me amenazaba con que me iba a dejar sin trabajo, y yo tenía a mi hijo con tan solo tres meses de vida y no estaba en condiciones para cambiar de trabajo”, añadió la damnificada.

Polémica

La denuncia está envuelta en una polémica interna propia de Tribunales, de la que es necesario dar cuenta, ya que algunas fuentes consultadas afirman que la denuncia puede ser una especie de venganza ante la posible desvinculación de Molina de la empresa en que trabajaba. El hombre fue suspendido y se encuentra próximo a jubilarse, por lo que ahora será trabajo de la Justicia determinar qué ocurrió y la responsabilidad de los involucrados.

Audio: Declaraciones de Vanesa Molina a Villa María Ya!