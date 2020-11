Más denuncias de maltrato contra el docente de la UNVM

Varios estudiantes que lo han tenido como profesor compartieron sus experiencias con nuestro medio: "siempre insulta, en la Católica por lo menos, cuando yo rendí me pasó lo mismo. Le dije algo que para él estaba mal y me empezó a gritar que era una inútil, que vaya pensando en dedicarme a algo más porque era evidente que no servía para ésto. Otro profe lo cagó a pedos porque lo que yo dije estaba bien. De todas maneras me bocharon porque Roger ya había decidido que yo no tenía que aprobar a la primera (lo mismo que dijo en el audio)", comentó una alumna cuya identidad reservaremos.

comentario.png

Por otro lado agregaron: "escuché varias historias parecidas. Ojalá tenga alguna sanción porque su abuso de autoridad ya data de largo tiempo y los que la pagamos somos los alumnos".

Al parecer los alumnos han intentado ponerse en contacto con autoridades universitarias: "hay varios chicos que hablaron con la académica o el decano y lo único que les dijeron es que hay que tenerle paciencia. Que es muy difícil de tratar pero que es bueno", les respondieron.

Por algunos testimonios hasta los colegas del docente estarían enterados de su comportamiento: "la profe que tomaba con él salió atrás mío y me dijo <pedí que="" te="" tome="" la="" titular="" el="" próximo="" turno="">".</pedí>

comentario-2.png

Las instancias evaluatorias suelen ser hasta traumáticas para algunos estudiantes: "yo rendí Histología en la Católica con él en diciembre y salí llorando de ese final.. Nunca me había pasado, fue horrible".

El audio de la polémica

"Al que no hizo nada no lo regularices. Regularizá al que te entregó el trabajo con la bajada de internet de Wikipedia, perdonalos a esos. Al que te entregó tarde no se si lo regularizaría porque te lo entregó tarde, no cumplió con las cosas y después hay que acordarse de la gente que estaban cursando este año para liquidarlos en los finales", expresó en un audio que se viralizó.