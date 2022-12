Desde el municipio prefirieron no emitir ninguna información oficial, hasta el momento. Pero otras fuentes consultadas allegadas a Ateca comentaron que él no tenía intenciones de estar en la presidencia mucho tiempo ya que había asumido para reemplazar a Noelia Macagno -que dejó el Ente tiempo después del Festival de Peñas 2022- pero no era su deseo continuar en este cargo. Su lejanía del cargo tendría que ver con cuestiones personales.

Se está avanzando en organizar una asamblea extraordinaria para elegir al nuevo presidente del espacio. Mientras tanto, garantizan que todas las actividades en las que estaba vinculado el Ente se seguirán desarrollando con normalidad.

De igual manera, Ateca seguiría integrando el Ente aunque fuera de la comisión directiva. Lo que no se sabe es quién lo reemplazará.

Respecto al Festival de Peñas, aunque había trascendido una fecha tiempo atrás, la información no es oficial. Fuentes consultadas aseguran la salida de Ateca el desarrollo de la organización del máximo evento de nuestra ciudad.