Continúa desaparecida Ivana Módica. Su pareja quedó detenida

La decisión de la detención fue tomada por la fiscal Jorgelina Gómez, de Villa Carlos Paz, luego de que en sus declaraciones Galván cayera en contradicciones respecto de su declaración original.

Según medios locales, el piloto de la Fuerza Aérea de 44 años fue imputado por los delitos de “falso testimonio calificado y entorpecimiento de la investigación”. A su vez, el personal de la policía inició una nueva búsqueda en otro sector de La Falda con el fin de dar con el paradero de la mujer de 47 años.

Las contradicciones en su declaración giran en torno a incongruencias sobre los horarios en los que utilizó su vehículo. Además, una cámara de seguridad de La Falda capturó un auto compatible con el suyo realizando varios recorridos hasta la 1:00 del viernes, cuando él había declarado que en ese horario se encontraba en otro lugar.

El domingo por la tarde hubo una manifestación de más de 300 en el centro de La Falda para reclamando la aparición con vida de Ivana. “Por favor, ayúdennos a encontrarla. No hay nada, no hay rastros no hay nada. Los vecinos y quien pueda dar información son nuestra única esperanza”, reclamó en llanto Nicole, hija de Ivana, a los medios de comunicación locales.