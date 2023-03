Entre ellos, se destaca un emotivo texto del escritor de la vecina ciudad radicado en San Nicolás de los Arroyos, Adrián Demichelis, quien trabajó junto al referente de la radiofonía local. Concretamente, escribió las siguientes líneas en su perfil de Facebook:

"Gracias, esa es la palabra. Gordo, lo primero que se me vino al corazon es esa necesidad de agradecerte. Después puse en YouTube, al viejo con piedra y camino. Ahora luego de mi segundo punto seguido, estoy llorando. Cuando alguien agradece, es porque le debe al otro. Yo te debo mucho. Este tipo de hoy, te debe lo que hiciste con aquel que fui. Ese pibe, pseudo rebelde, de aritos en las dos orejas y un discurso que no podía sostener, porque no era más que un enojo al mundo pequeño que tenía entre sus ojos y la impotencia, le abriste la puerta. Una ventana en el alma.

Te agradezco por la oportunidad de cumplir ese sueño que tenía desde pibito. El que armaba ladrillitos y relataba partidos, el que jugaba a la radio. Me diste la inmensa posibilidad de hacerlo en serio. Relatando al glorioso Alem. Mal, desafinado, aprendiendo en cada transmisión. Mejorando. Aprendiendo. Me cagaste a pedos miles de veces, me sostuviste. Nos sostuviste. Fui creciendo en años y experiencia. Vos a mi lado. Gordo gracias de verdad. Por todo. Gracias por las coincidencias y los desacuerdos. Gracias por la pasión.

Todavía tengo en mi mente la noche del anfi en donde el folclore se metió en mis venas y era por tu radio, porque estaba cubriendo un móvil. Porque Peteco canto hermano Kakuy a las 5 y pico de la mañana y el rock que tenía le dio paso a esta música y al otro día te propuse hacer Pachamama. Te asustó un poco la idea. Dijiste que si, pero una hora. Después te sorprendiste por lo que pasó con la gente y ese mismo primer sábado, me diste una hora más de programa al aire. Puta Gordo si te debo.

La gente puso mi nombre en su cabeza, gracias a tu dial y a la chance. Fui un tipo de radio por muchos años. Una vida que la gente de acá, de esta ciudad no conoce, ni tiene porque. Pero que a mi vida le dio sentido. Gracias gordo, posta. Porque también entendí y me ayudaste a desafiar mis miedos de escritor. Porque me hiciste inmortal en tus cuadreras. Porque me alentaste a presentar mi libro. Viste que uno cree que pasa inadvertido en la vida del otro y hacemos mucho sin darnos cuenta. Desde la Sole a Yupanqui, mi vida musical. Desde tus versos a mis cuentos, la vida literaria. Desde tu vida entre nuestra familia. Todo este tiempo que paso sin darnos cuenta que nos pasaban cosas, tristes, felices. Gordo gracias por levantar a mi viejo cuando la vida le dio una piña en la pera. Mira si te debo.

Gracias por la radio, gracias por poner el nombre de la ciudad en alto. Siempre defendiendo las tradiciones. Gracias por esa voz con z al final despertando el asado del domingo. Fuiste muy importante en esta vida que llevo, me ayudaste a volar un sueño. Te voy a extrañar. Espero volver a escucharte en una mañanita de domingo".

Finalmente, cabe recordar que el deceso de Kestli se produjo durante las últimas horas y que sus restos serán inhumados hoy a las 9, en el cementerio parque La Naturaleza.

Seguí leyendo: Murió Ricardo Kestli, histórico de la radio villanovense