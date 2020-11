No obstante, no todas son buenas noticias. Palazzo confirmó, también, que la edición 21 del Cosquín Rock no se realizará el próximo febrero.

https://twitter.com/josedpalazzo/status/1327230849721503745 Después de 20 años este febrero , no tendremos nuestro festival ., vacuna mediante volveremos ., — jose palazzo (@josedpalazzo) November 13, 2020

“Hay una luz de esperanza, y depende de la vacuna, de que el evento se reprograme para los primeros días o mediados de abril”, añadió.