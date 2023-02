Diego Torres hizo un poco de stand up antes de su show

Primero bromeó con una pérdida de memoria que le impide acordarse de cuando vino por última vez al Festival de Peñas. Luego aseguró que iba a bailar en vez de cantar.

En un momento de seriedad, cuando se le preguntó qué locura hizo por amor, respondió: "Viajé mucho por amor. Cuando tenía un relación con una chica de Colombia viajaba mucho".

Más tarde, se sorprendió con el equipo de filmación de un periodista. "Tenés una pirotecnia ahí", le dijo. De nuevo, luego de una respuesta seria sobre el rol de la mujer en la sociedad, remató con un chiste: "Mi hija va a estar en un convento, de monja, y va a salir a los 76 años".

Luego le elogió el pelo a una periodista: "Buen pelo eh. Yo también tuve ese pelo, lo que arde esta tinta", comentó y narró una anécdota con el peluquero.

Luego de una serie de reflexiones filosóficas que incluyeron "el arte del despeinado es mucho más difícil que el peinado", volvió a la seriedad por un momento:

"El año pasado fue un año de mierda, porque después de separarte pasas un tiempo complicadísimo. Pero (comparandolo con la pandemia) son esos años donde uno sangra y ahí aprendés mucho más. Este año las cosas se están acomodando. Creo que eso hace que mi corazón funcione mejor y pueda funcionar más tranquilo".

Finalmente, relató un accidente en bici: "Venía andando mucho en bici hasta que me pegué un palo importante. Venía con la bicicleta hasta que un tipo dobló, no me vio, yo no lo ví a él, y me fisuré una costilla justo antes de empezar los Gran Rex. Pero ya voy a volver a la bicicleta".

La conferencia completa: