Francotirador - Attaque 77

En su disco Amén!, publicado en 1995, la banda de punk-rock Attaque 77 homenajeó a Maradona con su canción Francotirador. La letra de la canción es más que elocuente: "Vivo en el país de la depresión, juegos políticos, corrupción, ya no tengo nada más que una ilusión, dispara goles la mano de Dios, el francotirador".

El Francotirador

Capitán Pelusa - Los Cafres

Los Cafres, en su disco Suena la alarma ('97), también compuso una canción sobre Diego Armando Maradona, haciendo alusión a su apodo. "Pelusa, no se lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente", canta la agrupación de reggae.

Los Cafres - Capitan Pelusa (AUDIO)

Maradona Blues - Claudio Gabis y Charly García

En el disco Convocatoria II ('97), el músico Claudio Gabis publicó la canción Maradona Blues, en compañía de Charly García. "Yo ya perdí el autobús, como en el Maradona blues", reza en una de sus estrofas.

Maradona Blues - Charly Garcia y Claudio Gabis

¿Qué es Dios? - Las Pastillas del Abuelo

En su disco Crisis, del año 2008, Las Pastillas del Abuelo lanzaron ¿Qué es Dios?, en referencia al "Diez". Entre menciones a Malvinas y al pibe de Fiorito, la banda porteña dejó una frase para la posteridad: "La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro".

Las Pastillas del Abuelo . Qué es Dios ? . Crisis . HD

La vida tómbola - Manu Chao

"Si yo fuera Maradona, viviría como él". La frase corresponde a una de las canciones más icónicas sobre Diego Maradona: La vida tómbola, escrita por el músico francés Manu Chao y lanzada en el disco La Radiolina, del año 2007.

La Vida Tombola (feat. Diego Maradona) - Manu Chao (Official Music Video)

Santa Maradona - Mano Negra

La banda francesa Mano Negra, también integrada por Manu Chao, lanzó en 1994 el disco Casa Babylon, que incluye entre sus canciones a Santa Maradona, en referencia directa al Diez. Si bien la letra está en francés, menciona en varios pasajes a "Pelusa", así como al fútbol italiano y a la Copa del Mundo.

Mano Negra - Santa Maradona (Larchuma Football Club) (Official Music Video)

Maradona - Andrés Calamaro

En 1999, Calamaro publicó su disco Honestidad Brutal, donde una de las canciones lleva el nombre del futbolista. "Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón", marca el inicio del tema.

Maradona

Para siempre Diego - Ratones Paranoicos

En su disco Para siempre Diego (2001), los Ratones Paranoicos homenajearon a Maradona a través de una canción que lleva el mismo nombre. "Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad", reza la banda de Villa Devoto.

Para Siempre Diego

Maradó - Los Piojos

Otra banda que homenajeó a Maradona fue Los Piojos, con su canción Maradó, publicada en el disco Ritual (1999). "Caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, y el papa dando vueltas no se explica, muerde la lengua de Joao Havelange", canta la voz de Andrés Ciro Martínez.

Los Piojos - Maradó (Video oficial)

La mano de Dios - Rodrigo

Para cerrar, mencionamos a La mano de Dios, una de las canciones más icónicas sobre Maradona, cantada en la voz del músico cuartetero Rodrigo, que logró trascender fronteras y géneros musicales. El tema posee un estribillo más que pegadizo, y fue publicado en el 2000. Entre las estrofas, el "Potro" cantó: "En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un Mundial y consagrarse en Primera, tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar..."