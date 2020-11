En diputados se debate impuesto a las grandes fortunas

El oficialismo tiene garantizado el número para aprobar la media sanción del proyecto que gravará por única vez y con alícuotas de entre 2 y 3,5% los bienes personales declarados por más de 200 millones de pesos. También tienen número holgado para revalidar el Presupuesto 2021 que volvió del Senado.

De esta manera se lleva adelante en diputados una de las medidas que lleva adelante el diputado Máximo Kirchner y Carlos Heller, por lo que se considera desde diferentes medios como una medida Kirchnerista, aunque durante la campaña se tocó el tema, no sólo aquí en Argentina, en el mundo se debate sobre este impuesto único en tiempos de Pandemia. De hecho, en Estados Unidos, muchos multimillonarios se mostraron a favor de pagar este impuesto por única vez.

Las primeras voces tocaron temas como cuestiones de privilegios (por considerar gravar el impuesto a personas que superen los 200 millones de pesos de patrimonio), los tiempos de exposición de los oradores e incluso se tocaron temas como la violación de derechos humanos en Venezuela por parte de la oposición que pide discutir el tema.

Quien por primera vez tocó el tema en la discusión fué el diputado oficialista y uno de los promulgadores de la ley Carlos Heller " Este proyecto es un proyecto que no va en contra de nadie. No está pensado contra personas determinadas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen, al contrario, es solidario y extraordinario, estamos frente a una situación de emergencia" destacó.