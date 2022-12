El director de transporte opinó sobre la sentencia a CFK

A través de una publicación en su facebook, algunas horas después de que dieran la pena de 6 años y prohibición perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández, Jose Luis expresó: "Es una sentencia en contra de un modelo que propone jubilación para todos educación pública salario universal empleo estable y permanente obra pública para todo el país, el que no lo entienda así caerá en la crítica a Cristina en la crítica al kirchnerismo".

Luego hizo énfasis en algo que la propia ex presidenta hizo en su discurso, que es que la "verdadera condena" es que "no participe más en política". Por último comentó: "Los argentinos que no veamos estos estaremos condenados a la Argentina de la esclavitud de la entrega de la soberanía de pobreza y la Indigencia a su pueblo".