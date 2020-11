Hablamos con la abogada Cattelán Ma. Carolina (Mat. 4-794), Olga Pericón (denunciada) y Noemí Gutiérrez, una de las madres de las egresadas que acompañó a Olga para explicar lo que se vivió en aquel entonces y las acusaciones que tuvieron que sobrepasar.

La abogada Cattelán aclaró lo siguiente: "Lo que el INADI dice, es que no hubo ningún hecho, ningún acto u omisión que se pueda considerar que Olga realizó un acto de discriminación, es decir, que en ninguna de las conductas hubo un hecho de discriminación" comienza diciendo y agrega:

"Quiero hacer un par de aclaraciones al respecto y las dejó con quien ha sido denunciada de manera injusta; INADI nunca resolvió nada en contra de mi defendida, lo que hizo el organismo fue recibir una denuncia, conforme a un proceso administrativo, se hizo la investigación, se presentaron las pruebas, se efectuaron las elevaciones a la ciudad de Buenos Aires y se consideró que no hubo ningún acto discriminatorio, eso es lo principal".

Luego llega el turno de Olga (la denunciada) a la que le cuesta explicar lo vivido y nos dice: "Estuve mal anímicamente y físicamente, porque gracias a dios nunca fue como dijo esta mujer, realmente me dolió mucho porque sabía que era totalmente injusto"

Ahí es el turno de Inés, quien fue a acompañar a Olga y formó parte del grupo de madres que se encargaba de juntar los fondos para que la promo tuviera su fiesta: "Nosotras sólo nos dedicamos a trabajar para los chicos, y bueno se publicaba en el grupo cada cosa que se iba a hacer, el que quería participar se unía y el que no, no participaba, no hicimos otra cosa que eso y fue demasiado injusto, salió el nombre de Olga, en algún momento me nombraron a mi como tesorera, que nunca existió esa figura.

En seguida retoma Olga: "hasta el día de hoy no me puedo explicar porqué hizo eso, cuando siempre se trató de hacer lo mejor y no sé qué pudo motivar todo esto. Me he sentido muy mal, anímicamente, físicamente, tengo una patología que me afectó muchísimo y siempre dejé las cosas para dios, y gracias a dios acá estamos con la resolución que fue así, siempre supe que fue así, pero lo que salió en los medios me hacía re mal porque no podía ni salir a la calle, si no fuera por el apoyo de las mamás, con las que siempre trabajamos a la par con todos los chicos y ahora la resolución me hace realmente feliz".

Por último la abogada Cattelán termina de aclarar: "No había madres designadas como tesoreras, eran un grupo de madres -aquí hay sólo dos, pero hay más madres que también eran parte de la promoción - nunca se retuvo dinero, eso nació fruto del trabajo de madres, padres e hijos de la promoción. No quiero ir más allá del punto que INADI dijo que no hubo discriminación, pero también estamos mencionando otros hechos que están alejados de la realidad" y menciona"no se retuvo dinero de ningún egresado, de hecho la fiesta se pudo realizar, los chicos pudieron irse de viaje, se desarrolló todo con total normalidad, también se involucró a la institución educativa que nada tuvo que ver, porque estamos hablando de una fiesta de egresados y un viaje que es algo privado, que nada tiene que ver el colegio y también se involucró a la municipalidad de La Palestina quien actuó de manera correcta y que tampoco tenía nada que ver con el hecho en cuestión".

De esta manera, se determina que Olga Pericón no cometió ningún hecho de discriminación.