Dislexia: Una Dificultad Específica de Aprendizaje

Es un trastorno del aprendizaje de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ninguna dificultad o discapacidad física, psíquica ni sociocultural y cuyo origen deriva de una alteración del neurodesarrollo.

La licenciada Mónica Chebaia, referente del área de lenguaje del Departamento de Rehabilitación del PRIS, explicó que la dificultad se da en el momento de aprender a leer y a escribir, porque existen dificultades en el reconocimiento de las letras y los sonidos.

Además, pueden surgir problemas de compresión, de memoria a corto plazo, confusión entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales, entre otros.

“Se pueden empezar a detectar algunos signos de alarma desde el jardín de infantes, donde vemos ya que el paciente no tiene su lateral definida o que confunde las nociones básicas de los aprendizajes, como el arriba-abajo. Puede ser también que no puede seguir un patrón o que si bien, en el jardín de 5 años, es algo normal que el niño escriba en espejo, eso tiene un período que se tiene que superar. En primer grado, la actitud del espejo no corresponde. Si vemos que ciertas conductas del niño persisten en el tiempo, eso es un llamado de atención”, agregó la especialista.

En caso de notar estos problemas, se debe acudir a una fonoaudióloga, porque puede suceder que al haber dificultad en la pronunciación de sonidos, los niños no puedan escribir o leer con propiedad. Se debe realizar un diagnóstico diferencial para descartar que no sea un trastorno del lenguaje que afecte la lectoescritura. Una vez que se realiza el diagnóstico diferencial entre un trastorno del lenguaje o dislexia, dependiendo de la causa que lo origine, se continua el tratamiento con el fonoaudiólogo o se lo deriva a un especialista pedagogo o psicopedagogo.

“Es muy importante poder realizar un diagnóstico temprano de un niño que tenga una dificultad en la lectoescritura porque eso va a ayudarlo a que el aprendizaje pedagógico pueda ir nivelándose junto con el de sus compañeros y que esto no lo perjudique ni a nivel emocional, ni pedagógico”, subrayó Chebaia.

Dislexia y sistema educativo

El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como Conocimiento del Medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.

La Ley 27306 garantiza en nuestro país, el derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA).

La dislexia es un diagnóstico que, dependiendo de sus causas, puede llegar a resolverse con el tratamiento adecuado.