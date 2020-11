Denuncian a dueño de distribuidora por manosear y violar

Florencia Gomez publicó en las redes sociales que Eduardo José Tovo lo habría manoseado y violado y decidió denunciar el hecho en el reconocido grupo de Facebook Trato Hecho Villa María.

"Uno de los dueños de la gran distribuidora Tovo que está ubicada en Buenos Aires 1959 Villa María. Eduardo José Tovo degenerado, abusador que se llena la boca haciéndose pasar por pastor, que da la palabra de Dios. Yo fui 2 veces con mi nena a la reunión y todo bien, fui ayer sola y esta lacra estaba con una chica que se llama Luciana que es cómplice de el, me cerró la puerta con llave esta mina y este hdp me manosio y me termino violando yo grité desesperada y está mina luz nunca me ayudó y se reía", comentó.

El duro relato continuó: "Yo gritaba que eran unos hijos de puta y que los hiba a denunciar y se hiban a podrir en la cárcel y él me decía que porfavor no lo denuncie que el tenia una viejita a la cual le usa la plata y se hiba a quedar con las viviendas de esta mujer.. y que a mi me hiba a dar una vivienda si me callaba".

"PORFAVOR DIFUNDAN AHI MUCHAS LACRAS QUE SE HACEN PASAR POR PASTOR PARA APROVECHARSE DE LA GENTE INOCENTE! COMO ESTE AHI MUCHOS QUE ESCONDEN SU MIERDA DANDO LA PALABRA DE DIOS.. POR FAVOR GENTE NO SE GUARDEN NADA, NO SE QUEDEN CALLADOS", concluyó.