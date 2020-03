Disturbios en la cárcel: El juez Ferreyra aclaró que habrá sanciones y los heridos no harán la denuncia

El juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, habló con Radio Líder y se refirió al incidente sucedido en la tarde de ayer, en el que dos internos fueron heridos durante una riña.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en el pabellón 3 de la UP5. Según consignó el informe, a partir de testimonios recabados “dos personas, al ingresar al pabellón, fueron interceptados por otros cinco lo que generó una pelea de golpes de puño. Dos internos fueron atendidos en el servicio médico”.

Ambos sufrieron heridas cortantes, incluso uno de ellos recibió puntos en su cabeza. Para mayor control, fueron trasladados al Hospital Pasteur donde descartaron heridas graves, por lo que volvieron a la Penitenciaría a las 19.

Los dos internos fueron trasladados a otro pabellón para garantizar su seguridad.

El juez dijo al respecto: “Lamentablemente hemos tenido algún desentendido con los internos del pabellón 3. Fue básicamente un malentendido, algunos golpes de puño, pero por suerte no pasó a mayores. Sólo se trasladó al Pasteur para corroborar que no tuviera una lesión interior. Volvieron con un informe que decía que podrían ser re alojados. Se los reubicó en otro pabellón y se tomaron medidas de seguridad con la visita para que no pase a mayores”.

Al ser consultado por las sanciones a los implicados, Ferreyra manifestó: “Lamentablemente hubo sanciones porque tenemos la necesidad de mantener la convivencia y el orden, entonces a esta gente que resuelve sus problemas a los golpes alguna sanción se les aplica. La intención es tratar de mantener la convivencia lo más posible”.

El pabellón 3 es de condenados, no hay discriminación por tipo de delito. El penal a partir del pabellón 8 tiene personas condenadas. En ese orden el 3 es un pabellón de conducta. “En general la gente que está alojada en el 3 es gente que no tiene mala conducta o inconvenientes”, explicó el juez.

Los agredidos no iniciaron acciones, ya que “generalmente los internos no denuncian a sus compañeros, más allá de lo que haya pasado, ellos prefieren eso para no agravar su situación de convivencia. En definitiva, aunque los cambiemos de pabellón, van a seguir transitando el penal”.