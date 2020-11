Docente pide "liquidar" a alumnos en los finales

Pijuán es especialista en estudios Histopatológicos y además docente de la Universidad Católica de Córdoba y habría enviado un audio equivocado a ese grupo de Whatsapp que luego se viralizó en redes sociales.

"Al que no hizo nada no lo regularices. Regularizá al que te entregó el trabajo con la bajada de internet de Wikipedia, perdonalos a esos. Al que te entregó tarde no se si lo regularizaría porque te lo entregó tarde, no cumplió con las cosas y después hay que acordarse de la gente que estaban cursando este año para liquidarlos en los finales", expresa contundente el docente universitario.

El audio estaría dirigido a otro docente y un estudiante que lo recibió decidió viralizarlo en redes sociales.

"Al que no hizo nada no lo regularices. Regularizá al que te entregó el trabajo con la bajada de internet de Wikipedia, perdonalos a esos. Al que te entregó tarde no se si lo regularizaría porque te lo entregó tarde, no cumplió con las cosas y después hay que acordarse de la gente que estaban cursando este año para liquidarlos en los finales"

Según señalaron a Villa María Ya! estudiantes que lo tienen como profesor "el audio demuestra cómo es él en clase. Cuando, por ejemplo, un compañero le dice que no tiene buena conexión porque vive en zona rural, el docente les contesta que no es su problema".

El portal Instituto de Capacitación Profesional consigna que Roger Pijuán es Docente de la cátedra de Histología y Patología General. UCC. Docente a cargo de la cátedra de Histología y Patología General. UNLAR Chamical. Docente a cargo de la cátedra de Patología General. Universidad Nacional Villa María. Docente a cargo del servicio de Histopatología. UCC. Especialista en estudios Histopatológicos.