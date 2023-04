Luego de tres rechazo a propuestas del Gobierno, se acordó un aumento salarial del 60% hasta el mes de julio, de carácter remunerativo, y que también alcanza a los jubilados del sector.

Como se anunciara, el entendimiento además contempla la devolución de los días de paro que ya se descontaron y no recortar lo que aún faltaba por aplicar.

Empero los docentes autoconvocados remarcan que sus reclamos “no se vieron reflejados” y que la representatividad en el gremio docente “no es total”.

A pesar de las disidencias, anunciaron que respetarán la decisión de la mayoría de los delegados departamentales.

De todos modos, adelantaron que conformarán una Coordinadora de Educación para tener representación a nivel provincial.

Sobre el particular, Yanina Escobedo, referente de los Docentes Autoconvocados de Córdoba, explicó que “desde un primer momento se sabía que se iba a aceptar la propuesta". No estamos conformes, -agregó- "no están siendo reflejados en esta propuesta todos los reclamos que se vienen pidiendo desde la docencia".

Por otra parte, la vocera de los Docentes Autoconvocados de Córdoba arremetió contra la conducción de la UEPC, que lidera Juan Monserrat. A su entender, busca “perpetuarse en el poder antes que defender a los trabajadores”.

“Tienen que hacer oídos de lo que la docencia está pidiendo desde marzo y por eso hemos salido a la calle”, explicó la mujer en un año donde la UEPC debe elegir nuevas autoridades y hay lucha por ocupar el sillón de Monserrat.

