La movilización se dio ayer a las 18:30, tal como se había anunciado días anteriores. Para mañana se promete otra convocatoria, esta vez a las 21 horas y en la Plaza Centenario.

Las consignas elementales del reclamo pasan por el sueldo básico docente, lo que se evidencia en consignas tales como “Ningún docente bajo la línea de pobreza" o "$200 mil de inicial, al básico más cláusula gatillo”.

IMG-20230321-WA0057.jpg Docentes autoconvocados marcharon frente al Centro Cívico

También es un punto clave el pedido de derogación de la Ley 10.694, dictada por decreto en plena pandemia y que bajó el 82% móvil de los jubilados docentes a un 64%. Un sentimiento que se repite en las voces de los manifestantes es el de "sentirse traicionados" por la UEPC.

Pero el reclamo no se detiene en cuestiones de sueldos o de jubilación, sino que incluye también al pedido de soluciones para problemas sistémicos de las aulas cordobesas, especialmente de las públicas.

"Convocamos a las familias, a los amigos, vecinos. Que nos ayuden en esta lucha porque no luchamos solo por un sueldo. Luchamos por la educación de sus hijos, nuestros hijos, hermanos. Luchamos por los jubilados, porque ellos se están llevando la peor parte", comentó a Villa María Ya! una profesora de un secundario público de la ciudad.

"Luchamos porque necesitamos urgentemente un aumento al presupuesto para infraestructura. Se nos descomponían los chicos del calor que hizo en estos días. Los ventiladores que tenemos son viejos y no tiran absolutamente nada de aire. Hacía muchísimo calor en las aulas".

"Y en invierno, no te miento, los chicos van con frazadas al colegio. No nos sacamos las camperas abrigadas, imaginate ellos que tienen que estar sentados en un banco tanto tiempo", sostuvo.

La falta de conectividad en las aulas, la escasez de herramientas y las malas condiciones edilicias son problemas que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza y por la que también deben responder los docentes a cuenta personal.

"Todo cae sobre nuestros hombros siempre. Porque el docente no hizo esto, porque el docente no llevó lo otro y así. Y nosotros lamentablemente también hacemos lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, no podemos llevarle siempre fotocopias a los chicos, están carísimas. No podemos vivir gastando nuestros datos para que los chicos usen el internet, porque en el aula nunca funciona".

"Faltan muchas cosas adentro del aula. Más que nada en la educación pública; las escuelas de gestión privada tienen sus recursos, cobran una cuota, lo usan en infraestructura y se nota el progreso", reflexionó la profesora consultada.

Faltando casi tres meses para las elecciones provinciales, resta ver cómo enfrentará el gobierno provincial este conflicto que crece día a día junto al que se desarrolla en el área de Salud.

Lectura de documento escrito por una profesora de la ciudad