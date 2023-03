Según se difundió en un comunicado, además se acordó exigir llevar adelante un plan de acción, exigiendo la inmediata concreción de la Titularización de Docentes de PIT, ProA, Coordinadores de Curso y Modalidad de Adultos y Nivel Superior.

Además, el no descuento de días de paro; la modificación la Ley 10.694 en los aspectos requeridos por UEPC en la Iniciativa Popular, y la plena cobertura de las prestaciones y el control del no cobro de plus en toda la provincia ante el Directorio del APROSS

Plan de acción a realizar:

El miércoles, adhesión al Paro Internacional de Mujeres del 8M. Jueves: Acciones con cuerpos orgánicos por departamento. Viernes 10: paro de 24 horas con movilización.- Martes 14: Asamblea de Delegados Departamentales para analizar las medidas a seguir.

De existir una nueva propuesta salarial superadora iniciar el proceso de información, consulta y resolución.

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí