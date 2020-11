Precisamente, Segura realizó un descargo a través de su cuenta de Facebook, donde publicó una fotografía de las personas arrestadas, y afirmó: "Estos son los responsables de que hoy una familia entera este destruida". "Estos dos enfermos Sofia Radici y Nicolás Altamirano le quitaron la vida como si fuera un animal", enfatizó.

Asimismo, la familiar del doctor asesinado resaltó: "Lo que hicieron no tiene perdon, no tenían derecho a matarlo de esa forma": "No tenían derecho a dejar a sus hijos, nietos y bisnietos con tantos momento por seguir compartiendo", agregó.

Por último, Segura se refirió a Mercadal: "Deseo con tantas fuerzas recordarte con tu mejor sonrisa, y no volver a ver esa puta imagen en mi cabeza". "Nos vamos encargar de que se haga justicia, para que puedas descansar en paz", concluyó.