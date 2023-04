El dólar blue volvió a dispararse y en Córdoba llegó a $423

Los cierres en las cuevas porteñas oscilaron entre los 418 y los 420 pesos, en una jornada tan agitada que muchos operadores marginales del centro porteño dejaron de comercializar la divisa.

El dólar paralelo subió 18 pesos en las dos últimas jornadas y, en la Capital Federal, terminó operando a 416 pesos en la compra y 418 pesos en la venta, con una brecha con el oficial que se ubica en el 93,6%.

En Córdoba, la escalada fue mayor ya que el dólar blue cerró en 416 pesos para la compra y 423 pesos para la venta, 10 pesos más arriba que al cierre del lunes, lo que también significó un nuevo récord nominal.

Los operadores aseguran que el fuerte rebrote obedece al achicamiento de la oferta y a que el mercado no tiene vendedores, porque ante la difícil situación económica los ahorristas no quieren quedarse con pesos en el bolsillo.

En efecto, tras la alta inflación del 7,7% de marzo, los ahorristas buscan refugio en la norteamericana marginal para no perder poder adquisitivo.

A este panorama se suma la implementación del “dólar agro”, que también está impulsando el fuerte rebote de la divisa marginal.

Sin embargo, el Banco Central (BCRA) pareció no querer convalidar el alza de las distintas cotizaciones y terminó la rueda con compras por US$ 1.000.000 en el mercado, cuando en los dos anteriores había comprado más de US$ 150.000.000.

En lo que va del año, el dólar blue acumula una suba de 72 pesos, tras cerrar 2022 en 346 pesos, y en algunas provincias ya superó la cotización de 425 pesos.

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí