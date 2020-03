Duro mensaje: Pastoral Social villamariense se expresó en contra del aborto

Según publica la Agencia Pastoral Católica Argentina, la Pastoral Social de nuestra ciudad emitió un comunicado en defensa de la vida por nacer.

“Hoy queremos ser la voz silenciada de aquellos débiles inocentes que desde lo más profundo del seno materno gritan: ‘quiero vivir’, ‘tengo derecho a nacer’, ‘vos que naciste no me hagas daño’, ‘no soy un problema de salud pública, soy un ser humano’, ‘no soy tu cuerpo, tengo una vida propia, tengo un ADN propio’, ‘no soy tu agresor, soy inocente’, ‘te pido que me quieras, me aceptes, me incluyas, me cuides, me mimes”, expresaron en el texto.

“Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto”, continuaron explicando.

Y además enviaron un mensaje para los sectores políticos: “a quienes tienen la grave responsabilidad de legislar, que cuiden la vida en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural”, considerando que “no hay grandeza, ni progreso, ni civilización en una Nación que en su legislación no custodie la vida de los inocentes y se aproveche de aquellos que no pueden defenderse. El creernos con el derecho a decidir quién debe nacer y quién no, quién debe vivir y quién no, sólo es caldo de cultivo para mayores males”.