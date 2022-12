Precisamente, acompañaron al actual jugador de la Roma en una caravana que comenzó en el acceso a la población, frente al "Algarrobo histórico". Posteriormente, el talentoso mediocampista surgido de Sportivo Laguna Larga e Instituto hizo uso de la palabra y levantó la Copa del Mundo ante la mirada de sus coterráneos.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1605357782172999681 PAULO DYBALA LEVANTÓ LA COPA DEL MUNDO EN LAGUNA LARGA. pic.twitter.com/pXToYYHhL8 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2022

Finalmente, cabe destacar que Dybala sumó pocos minutos de juego en el Mundial Qatar 2022, aunque convirtió un gol en la tanda de penales de la final, donde la selección Argentina se consagró ante su par de Francia. En su localidad natal, la "Joya" habló de ese momento y un consejo del arquero Emiliano "Dibu" Martínez: "Cuando el técnico me llamó para entrar sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más frío posible".

"Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota, se hizo larguísimo, no llegaba más, pero había hablado con el Dibu, él me había aconsejado tirarla al medio después de ellos habían errado. Yo iba a cruzarla, el arquero se tiró a ese palo, pero escuché lo que dijo mi compañero, y fuerte al medio lo pateé", agregó.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1605442946047803393 "EL DIBU ME HABÍA ACONSEJADO PATEAR AL MEDIO." En Laguna Larga, Paulo Dybala habló sobre su penal en la tanda que definió la Copa del Mundo.pic.twitter.com/JonvOO5K25 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2022

