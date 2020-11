Según contó Peressutti a este medio, se encontraba a punto de hacer la presentación para esta solicitud, pero la Defensoría de Río Cuarto logró que se habilitaran todas las oficinas en la provincia.

Justamente, las defensorías habían concentrado todos los reclamos de los usuarios que no podían realizar los trámites ya que no tenían acceso a internet o no podían comprender la plataforma web de Ecogas.

"Mucha gente no entiende cómo funcionan los turnos virtuales y había muchos reclamos pendientes, que fuimos absorbiendo nosotros", contó Peressutti.

En tal sentido, dijo que ahora se agilizará todo y las personas podrán realizar todos los trámites que necesiten acercándose a la oficina ubicada en calle 25 de mayo al 139.