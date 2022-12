Efemérides del día 4 de diciembre

1910 -BASÍLICA DE LUJÁN. (FOTO) En una ceremonia de bendición de la Iglesia Católica, se inaugura la Basílica de Nuestra Señora de Luján en la ciudad bonaerense homónima, el mayor santuario de la Argentina. Es uno de los más importantes edificios del estilo neogótico del país. Tiene 104 metros de largo y 68,5 de ancho en el crucero y cuenta con dos torres de 106 metros de altura con una gran cruz en cada una.

1912 - PETISO OREJUDO. La Policía apresa al asesino serial Cayetano Santos Godino, apodado “El petiso orejudo”, acusado de matar a cuatro niños, de siete intentos de homicidio y del incendio de siete edificios. Fue detenido luego de cometer su cuarto crimen. Murió en 1944 en el penal de Ushuaia, asesinado por un grupo de reos por haber matado al gato mascota de los reclusos.

1947 - ALFREDO DI STEFANO. “La saeta rubia”, como se apodó en España al delantero Alfredo Di Stéfano, figura de la historia del fútbol, debuta en la selección argentina. Fue en la goleada por 7-0 a Bolivia en partido de la Copa América en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, en el que marcó su primer gol con el equipo “albiceleste”.

1956 - INTA. Se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con el fin de fomentar la modernización y el desarrollo del campo argentino. El INTA es reconocido en el mundo por sus aportes al desarrollo tecnológico de la agricultura, la ganadería y la lechería.

1964 - THE BEATLES. Sale a la venta en el Reino Unido el disco “Beatles for sale”, el cuarto álbum de la legendaria banda británica de pop rock The Beatles. Recibió más de 700.000 pedidos antes de su publicación.

1980 - LED ZEPPELIN. La banda británica de hard rock Led Zeppelin anuncia en Londres su disolución luego de la muerte de su baterista, John Bonham. El fin de este grupo es considerado como el cierre de una histórica etapa del rock.

1985 - SANTIAGO DE COMPOSTELA. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara a la ciudad de Santiago de Compostela (Galicia, España) como Patrimonio de la Humanidad por su condición de centro histórico de peregrinación de los fieles católicos.

1993 - FRANK ZAPPA. A los 52 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el músico, guitarrista, cantante y compositor estadounidense Frank Zappa, uno de los artistas más influyentes del mundo del rock.

2009 - LUIS A. SPINETTA. El músico, cantante y compositor Luis Alberto Spinetta ofrece un recital que pasó a la historia por sus más de cinco horas de duración. Fue ante unos 36.000 espectadores en el estadio de Vélez Sarsfield en el barrio porteño de Liniers.

2020 - El municipio italiano de Nápoles oficializa el cambio de nombre del estadio San Paolo del Nápoli, que pasa a llamarse Diego Armando Maradona en honor al fallecido astro del fútbol e ídolo de ese club.

2022 - DÍA DE LA PUBLICIDAD. Se celebra el Día Nacional de la Publicidad en conmemoración de la fecha de 1936 en la que se realizó el Primer Congreso de la Publicidad con el objetivo de promocionar la enseñanza de esa profesión.

2022 - OBRERO MINERO. Se celebra el Día Nacional del Obrero Minero en conmemoración de la fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina en 1953.

FUENTE: TÉLAM

