Efemérides de hoy lunes 20 de marzo del 2023

Efemérides del lunes 20 de marzo:

1861 - TERREMOTO DE CUYO. Un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala de Richter sacude a la ciudad de Mendoza y causa la muerte de 4.247 personas y cientos de heridos, el mayor sismo en la historia de la provincia cuyana. El terremoto causó incendios que tardaron cuatro días en ser sofocados.

1953 - NACE LUISA KULIOK. Nace en Buenos Aires la multipremiada actriz Luisa Kuliok (Luisa Matilde Kullock) de extensa carrera en teatro, cine y televisión. Ganó fama internacional con la telenovela "La extraña dama" (1989).

1957 - NACE SPIKE LEE. Nace en la ciudad de Atlanta (Georgia, EEUU) el actor y cineasta estadouniense Spike Lee (Shelton Jackson Lee), director de Malcolm X, BlacKkKlansman y Do the right thing, entre otras celebradas películas.

1966 - JULES RIMET. Se roban la Copa Jules Rimet, por entonces máximo trofeo del fútbol, que se exponía en Londres para promocionar el Mundial de Inglaterra 1966. Fue hallado gracias al perro Pickles, mascota del periodista británico David Corbett, que lo descubrió junto al auto de un vecino de su patrón. Corbett recibió una medalla y una recompensa de 1.500 dólares y un regalo especial para su mascota, que también fue condecorada.

1969 - JOHN LENNON. El beatle John Lennon se casa con la artista japonesa Yoko Ono en el consulado británico del Peñón de Gibraltar con solo dos invitados como testigos de la boda. Lennon abandonó The Beatles en septiembre de 1969 y su salida no se anunció de inmediato porque la banda de pop rock británica renegociaba su contrato de grabación.

1971 - ALEXANDER KAPRANOS. Nace en la localidad de Almondsbury (Gloucestershire, Inglaterra) el músico y compositor británico Alexander Kapranos, líder, guitarrista y vocalista de la banda de rock Franz Ferdinand.

2002 - LOS SIMULADORES. El canal Telefé emite ell primer capítulo de la exitosa serie de televisión Los Simuladores, dirigida por Damián Szifrón y protagonizada por Diego Peretti, Alejandro Fiore, Martín Seefeld y Federico D´Elía. La serie ganó el Premio Martín Fierro de Oro 2002. Luego de una segunda temporada en 2003, se hicieron versiones de la serie en Chile, España, México y Rusia.

2016 - BARACK OBAMA. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llega a La Habana en una visita de acercamiento con Cuba, 54 años después de que su país dictara un bloqueo económico contra la isla caribeña. Obama se convirtió así en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde 1928.

2020 - CUARENTENA OBLIGATORIA. Entra en vigencia el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que dispuso el "aislamiento total" de la población para afrontar la pandemia de la Covid-19, provocada por el virus SARS Cov-2 aparecido a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan.

2020 - FALLECE AMADEO CARRIZO. A la edad de 93 años muere en Buenos Aires el exfutbolista Amadeo Carrizo, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino y pionero en la innovación de jugadas en su puesto. Jugó en River Plate, Millonarios de Colombia y en la selección argentina.

2022 - DÍA DE LA FELICIDAD. Se celebra el Día Internacional de la Felicidad, instituido en 2012 por las Naciones Unidas como reconocimiento del importante papel de ese estado emocional en la vida de las personas en todo el mundo.

