Efemérides de hoy miércoles 11 de enero del 2023

Efemérides del miércoles 11 de enero

1984 - SELECCIÓN ARGENTINA. Bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo, la selección argentina juega por primera vez en el continente asiático. Fue en la victoria del equipo por 1 a 0 ante Rumania en partido de la Copa Nehru disputado en la ciudad india de Calcuta.

1969 - LED ZEPPELIN. La banda británica de hard rock Led Zeppelin lanza su primer disco de estudio, Led Zeppelin I, que contiene temas como Good times, bad times y Your time is gonna come. La revista Rolling Stone lo posicionó en el lugar 29 en su lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos.

2010 - TERREMOTO DE HAITÍ. Un terremoto con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe sacude a Haití causando la muerte de unas 316.000 personas y heridas a cerca de 350.000. Además, un millón y medio de pobladores se quedaron sin hogar en una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. El sismo y sus réplicas se sintieron en países vecinos como República Dominicana, Cuba y Jamaica, donde provocó pánico y evacuaciones preventivas.

1628 - CHARLES PERRAULT. Nace en París el escritor francés Charles Perrault, reconocido por darle forma literaria a clásicos cuentos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La bella durmiente, Caperucita roja y El gato con botas, en algunos casos moderando la crudeza de sus versiones orales.

1899 - FRAGATA SARMIENTO. La fragata Presidente Sarmiento realiza su primer viaje de instrucción de cadetes de la Armada. Fue la travesía más larga de su historia: durante más de 20 meses amarró en 71 puertos alrededor del mundo. Construida en Inglaterra, realizó 39 viajes alrededor del mundo recorriendo en total 1.100.000 millas marinas. Ahora está amarrada en el Dique III del barrio porteño de Puerto Madero, convertida en museo.

2020 - DÍA GASTRONÓMICO Se conmemora el Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero en conmemoración de la fecha de 1946 en la que se fundó su sindicato.

2009 - ALEJANDRO SOKOL. A la edad de 48 años muere en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el músico y compositor Alejandro Sokol, bajista de la banda de rock Sumo y luego vocalista de Las Pelotas. Es uno de los músicos más influyentes en el rock argentino.

1944 - CARLOS VILLAGRÁN. Nace en la ciudad de México el actor y humorista Carlos Villagrán Eslava, popularmente conocido por interpretar el papel del niño Quico en la serie mexicana El Chavo del 8.

1976 - AGATHA CHRISTIE. Muere en la ciudad inglesa de Wallingford, a la edad de 85 años, la escritora y dramaturga Agatha Christie (Agatha Mary Clarissa Miller), referente del género policial, en especial por las novelas protagonizadas por el detective belga Hércules Poirot. Es una de las escritoras más leídas en el mundo. Publicó 66 novelas policiales, seis novelas rosas y catorce historias cortas con el pseudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar en el teatro en obras como La ratonera y Testigo de cargo.

1966 - ESTRENO BATMAN. La cadena televisiva estadounidense ABC emite el primer capítulo de la serie Batman, personificado por Adam West y con Burt Ward en el papel de Robin, el compañero del superhéroe. La serie se emitió hasta 1968, en tres temporadas con un total de 120 episodios.

La historia al día: efemérides del 12 de enero

FUENTE: TÉLAM