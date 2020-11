Precisamente, se presentó un protocolo aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y los eventos se podrán desarrollar entre el 9 y el 20 de diciembre, aunque considerando la situación epidemiológica de cada caso.

De acuerdo a lo informado desde el gobierno provincial, quienes "decidan organizar estos actos deberán comunicar previamente a la comunidad el protocolo y las medidas que se tomarán durante su desarrollo", y tendrán que disponer "de un espacio físico abierto o semi abierto, condición excluyente para autorizar o no el evento". Asimismo, las escuelas deberán pedir autorización a su zona de inspección en el plazo comprendido entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre.

Además de la disposición de un espacio abierto o semiabierto, para la realización de un acto de egresados también se considerarán otros requisitos, como cumplir con las medidas de bioseguridad en cada momento del acto, realizar como máximo un evento por cada división y elaborar señalética para indicar la orientación de la circulación, ubicación y distanciamiento de las personas.

Por otra parte, el ministro de Educación, Walter Grahovac, resaltó que la autorización responde a una estabilización en la tasa de contagios de coronavirus y a un descenso en la ocupación de camas críticas. Sin embargo, si la situación se modifica en los barrios o localidades de las escuelas los eventos no serán autorizados.

Además, el titular de la cartera educativa se refirió a la posibilidad de regresar a las clases presenciales durante lo que resta del 2020: "No hay condiciones para volver a clases todavía. Este año lo terminaremos en forma remota. La vuelta o no a clases no es un tema educativo sino sanitario".

Finalmente, Grahovac destacó "el gran esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de las familias cordobesas que tuvieron que aprender sobre la marcha y construir la escuela remota" y señaló que el 11 de diciembre van a dar "por concluidas las actividades escolares de vínculo pedagógico". "La semana del 14 al 19 de diciembre trabajaremos todas las instituciones educativas en los procesos de evaluación", concluyó.