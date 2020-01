El camión de un frigorífico le chocó la moto y ahora la aseguradora no se hace cargo de los daños

El pasado 22 de octubre Micaela Romero sufrió un siniestro vial, lo que genero la destrucción casi en su totalidad de la motocicleta que utiliza normalmente para movilizarse.

Hasta el momento la empresa no se hizo cargo del arreglo del vehículo de la perjudicada. Y ya pasaron casi cuatro meses desde que ocurrió el hecho.

Micaela Romero, en dialogo con Villa María Ya!, denunció: “el 22 de octubre 2019 alrededor de las 11:30 del mediodía fui a comprar a la carnicería Bocardo la que se encuentra en Aconcagua y Incahuasi. Lo sucedido fue que en ese momento estaba los señores del frigorífico el “Matadero” ellos estaban bajando la carne allá garaje del negocio y yo deje mi moto una Gerrero Trip 2016 en el estacionamiento ellos salen no miran para atrás y se la llevaron puesta a mi moto pasándola por encima, no solo la choca si no que la pasa por arriba y la arrastra. La destrozaron”.

“Hago la denuncia y todo lo que corresponde, la aseguradora me pide los datos para hacerse responsable pero hasta el día de hoy no me dan una respuesta fui varias veces a reclamarle y después de tanto me responden que no habían hecho ellos la denuncia sobre el siniestro, con lo cual yo sigo a pie con un nene de casi tres años y no tengo con que”, agregó la damnificada.

Audio: Declaraciones de Micaela Romero a Villa Maria Ya!

Audio: Excusa de la aseguradora para no pagarle a Micaela