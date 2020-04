El hombre detenido en un super de Villa Nueva denunció que le falta dinero y maltrato de la policía

El hombre detenido en un supermercado de Villa Nueva denunció que le falta de dinero de su billetera y maltratos por parte de la policía.

El denunciante no quiso brindar su identidad para preservar su integridad y señaló a Villa María Ya!: “el problema comenzó dentro del negocio. Yo hago una comprar, paso por una terminal de autoservicio de las cuales uno hace su ticket y pasa por caja. Compré un pack de cervezas y no me pasaba el código, entonces comencé a pasarlas una por una, resultando que tenía un precio diferente. Una de las empleadas del lugar me dice que eso no se puede hacer que espere al gerente, vuelvo hacer la cola porque no quería molestar a la gente, hago el ticket de vuelta. Me volvió a dar otro precio. Luego el gerente me increpó, les dije que yo no quería comprar nada, me voy del lugar y a los pocos metros me alcanza la oficial que estaba de adicional en el lugar me pide los datos, pero ya tenía ganas de detenerme y por eso me imputaron del delito de resistencia a la autoridad pero sin ninguna justificación”.

“Desde el ChangoMas llaman a la patrulla y les digo vamos al negocio a arreglar las cosas, me agarran, me hacen pomada, me revientan contra el piso, me asfixian, me tuercen el brazo. Cuando me llevan a la comisaria mi billetera quedó arriba del auto no me podían identificar porque tenía los documentos en el auto, me retienen el vehículo que no lo debían hacer. Yo trabajo de cadete y tenía un dinero dentro del vehículo que me faltó una vez confiscado el auto”.

Por último, el denunciante manifestó: “ Nunca agredí a nadie dentro del negocio”.